Niğde'de durdurulan araçta 500 gram esrar ile geçirildi

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE'de durdurulan araçta 500 gram esrar ile geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ulukışla Eminlik uygulama noktasında 68 DF 485 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj içine zulalanmış 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Selim E.(21), Sinan A. (25) ve İsmail Y. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.



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