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Niğde'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması ve mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda aralarında 1 muvazzaf askerin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.  Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri yapılanması ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmaların ikinci aşamasında, mevcut delil durumu dikkate alınarak 14 şüphelinin tespit edildiği, alınan hakim kararı uyarınca 27.03.2018 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında, TSK’da görevli 1 muvazzaf askeri personel, KHK uyarınca askeri okuldan ilişiği kesilen 7 şüpheli, 2 öğretmen ve 4 sivil şahıs olmak üzere toplam 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar  verilmiştir.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması ve mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda aralarında 1 muvazzaf askerin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri yapılanması ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmaların ikinci aşamasında, mevcut delil durumu dikkate alınarak 14 şüphelinin tespit edildiği, alınan hakim kararı uyarınca 27.03.2018 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında, TSK’da görevli 1 muvazzaf askeri personel, KHK uyarınca askeri okuldan ilişiği kesilen 7 şüpheli, 2 öğretmen ve 4 sivil şahıs olmak üzere toplam 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Yetkili hakim kararı uyarınca yapılan arama ve el koyma işlemleri tamamlanmıştır. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir."

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