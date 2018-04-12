Niğde’de FETÖ’den 1 kişi tutuklandı

Niğde’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ’ByLock’ kullandığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TEM ekipleri örgütün haberleşme sistemi olan ’ByLock’ kullandığı iddia edilen eski öğretmen V.A.’yı gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen V.A. mahkeme tarafından tutuklandı.
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