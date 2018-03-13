Niğde’de FETÖ’den 4 kişiye hapis cezası

Niğde’de FETÖ/PDY üyeliği konusunda tutuklu 2, tutuksuz 16 olmak üzere toplam 18 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada 4 karar çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalara tutuklu sanıklar İ.Ö., Y.A., tutuksuz sanıklar E.K., G.S., N.D., M.D., M.E.Ö., İ.E., Ö.K., M.A., A.K., M.K., A.B., A.E., B.B., R.Y., G.Y., K.A. ile avukatları katıldı. Önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirten sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan A.E.Ö.’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası, M.A.’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası, M.K.’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası,. A.B.’ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.