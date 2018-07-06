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Niğde'de FETÖ'den 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen aralarında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin il başkanı Ö.G.'nin de bulunduğu 5 kişi, tutuklandı.  Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin firari il başkanı Ö.G.

Niğde'de FETÖ'den 5 tutuklama

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen aralarında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin il başkanı Ö.G.'nin de bulunduğu 5 kişi, tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin firari il başkanı Ö.G. ile örgütün il manevi imamı oldukları ve finans desteği sağladıkları öne sürülen C.A., O.E., F.E., K.B., geçtiğimiz günlerde Mersin'de saklandıkları bir hücre evinde yakalandı. Niğde'ye getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Niğde'de FETÖ'den 5 tutuklama

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