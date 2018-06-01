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Niğde'de gaybubet evlerine operasyon: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)  gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları gaybubet evlerine yönelik soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Emniyet ekiplerin yaklaşık 2 ay süren çalışmalarının ardından 5 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, örgüte para sağladığı iddiasıyla Sinop Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan R.K. ile üniversite öğrencileri F.Ü., O.S., E.B., S.A., B.N.K., H.Ş., D.T. ve Türkmenistan uyruklu B.K. gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda dolar ele geçirildiği öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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