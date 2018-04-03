Niğde’de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Niğde’de midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Bor yolu Koyunlu kavşağı yakınının da meydana geldi. A.A. yönetimindeki 68 S 0461 plakalı midibüs ile C.Ş. (43) yönetimindeki 42 L 0070 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile F.Ş (32) E.Ş. (11) ve Y.Ş. (8) yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Sürücü ve eşi F.Ş.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.