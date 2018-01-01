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Niğde'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 50 dakika önce

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bor ilçesinde meydana gelen kazada Mikail Dönmez (39) yönetimindeki 01 P 2310 plakalı hafif ticari araç ile Rabia Kestek'in (20) kullandığı 38 HP 266 plakalı otomobil Niğde- Bor yolu Modaş kavşağında çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Mikail Dönmez (35), Nejla Dönmez (35), Nisanur Dönmez (8), Ramazan Dönmez (13), Muhammed Dönmez (2) ve Melek Çalhan yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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