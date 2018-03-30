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Niğde’de Halk Otobüsü ile Otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 00:24 | Son Güncelleme

Niğde’de otomobil ile Halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Yeni Terminalin önünde bulunan kavşakta meydana geldi.

Niğde’de Halk Otobüsü ile Otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Niğde’de otomobil ile Halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Terminalin önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdurrahman İ. yönetimindeki 51 H 0020 plakalı otobüs ile Emre A. idaresindeki 51 LC 019
plakalı otomobil çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında otobüs sürücüsü Abdurrahman İ., otobüs yolcusu Rabia Ü. ve otomobil sürücüsü Emre A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan otobüs sürücüsü Abdurrahman İ. ve Otomobil sürücüsü Emre A.’nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’de Halk Otobüsü ile Otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Niğde’de Halk Otobüsü ile Otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

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