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Niğde'de 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 00:11 | Son Güncelleme

NİĞDE’de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulaması yapıldı.

Niğde'de 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulaması

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 6 noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerler, park ve bahçeler de denetlendi. Şüpheli araç ve kişileri durduran polisler, arama ve kimlik kontrolü yaptı. Kurban Bayramı'nı vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmesi ve suçun önlenmesi için 'Huzur 51 Niğde 9' adını verdikleri asayiş uygulamasını gerçekleştirdiklerini belirten İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 142 polisin görev aldığını söyledi. Bazen anlık, bazen de planlı uygulamaların devam edeceğini dile getiren Cebeoğlu, "Suç ve suçlulara asla geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek her türlü suçun üzerine gittik, gitmeye de devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensin ve destek olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Niğde'de 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulamasıNiğde'de 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulamasıNiğde'de 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulamasıNiğde'de 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulaması

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