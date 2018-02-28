Niğde’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Niğde-Aksaray karayolu Akçaören köyü yakınlarında meydana geldi. Ali U. yönetimindeki 51 BC 201 plakalı otomobil ile İbrahim G. yönetimindeki 42 CZU 28 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Ali U., İbrahim G., Ahmet Y. ve Emine Y. yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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