Niğde'de, Irak'tan getirilen 85 kilo eroin ele geçirildi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, Irak'tan geldiği belirlenen cipteki gizli bölmede 85 kilo eroin ele geçirildi, olayla ilgili Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma neticesinde, Irak plakalı bir cipe operasyon düzenledi.

Erbil'den yola çıktığı öğrenilen otomobil, Adana-Niğde Otoyolu'nda durduruldu.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON TL

İçinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan arama sırasında narkotik köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi sonucu özel bir bölme tespit edildi. Özel bölmeyi keserek açan ekipler, paketler halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtilen 85 kilogram eroin ele geçirdi. Yakalanmamak için kendilerine aile görünümü vermeye çalıştıkları belirlenen 2 Iraklı gözaltına alındı, 2 çocuk ise çocuk şubeye teslim edildi.

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