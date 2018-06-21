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Niğde'de, Irak'tan getirilen 85 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 21:44 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, Irak'tan geldiği belirlenen cipteki gizli bölmede 85 kilo eroin ele geçirildi, olayla ilgili Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de, Irak'tan getirilen 85 kilo eroin ele geçirildi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, Irak'tan geldiği belirlenen cipteki gizli bölmede 85 kilo eroin ele geçirildi, olayla ilgili Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma neticesinde, Irak plakalı bir cipe operasyon düzenledi.
Erbil'den yola çıktığı öğrenilen otomobil, Adana-Niğde Otoyolu'nda durduruldu.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON TL
İçinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan arama sırasında narkotik köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi sonucu özel bir bölme tespit edildi. Özel bölmeyi keserek açan ekipler, paketler halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtilen 85 kilogram eroin ele geçirdi. Yakalanmamak için kendilerine aile görünümü vermeye çalıştıkları belirlenen 2 Iraklı gözaltına alındı, 2 çocuk ise çocuk şubeye teslim edildi.

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Niğde'de, Irak'tan getirilen 85 kilo eroin ele geçirildiNiğde'de, Irak'tan getirilen 85 kilo eroin ele geçirildi

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