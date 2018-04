Niğde’de Karı koca sobadan zehirlendi: 1 ölü

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde karı koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan kocası tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Olay Altunhisar İlçesi Çukurkuyu-Bayat yolu arasında bahçe evinde meydana geldi. M.Y. (69) ve eşi B.Y. (69) gece sobayı yakarak uykuya daldı. Yaşlı çiftten haber alamayan komşuları, balkondan eve girdiklerinde çifti yataklarında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaşlı kadın B.Y.’nin öldüğünü belirlerken kocası M.Y. ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. Olay yerinde AFAD ekipleri ölçüm yaparken Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.