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Niğde’de kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Merkez Selçuk Mahallesi Elmacı Sokakta Erdal K.

Niğde’de kaza: 6 yaralı

Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Selçuk Mahallesi Elmacı Sokakta Erdal K. yönetimindeki 51 AK 003 plakalı otomobil ile İbrahim D.’nin kullandığı 38 BL 056 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.
Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde’de kaza: 6 yaralı

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