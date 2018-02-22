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Niğde’de merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:00 | Son Güncelleme

Niğde merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1’i tutuklandı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ankara’da görevli Astsubay Başçavuş M.A.Y.

Niğde merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ankara’da görevli Astsubay Başçavuş M.A.Y. Fetullahçı Terör Örgütüne üyelikten tutuklandı. Diğer 15 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 2 kişinin yakalanması çalışmalarına ise devam ediliyor.

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