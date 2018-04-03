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Niğde’de midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 21:36 | Son Güncelleme

NİĞDE'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Niğde’de midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, Niğde-Bor Karayolu Koyunlu köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Şerbetçi (41) yönetimindeki 42 L 0070 plakalı hafif ticari araç, Adem Altunsoy'un kullandığı 68 S 0461 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Cengiz Şerbetçi ile yolcu konumundaki eşi Fatma (32), kızı Eslem (11) ve oğlu Yaşar (8) yaralandı. Ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cengiz ve Fatma Şerbetçi çiftinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Niğde’de midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıNiğde’de midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıNiğde’de midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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