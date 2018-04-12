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Niğde'de öğretmene 'ByLock' tutuklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

NİĞDE’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 'ByLock' kullandığı iddia edilen eski öğretmen tutuklandı.

Niğde'de öğretmene 'ByLock' tutuklaması

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 'ByLock' kullandığı iddia edilen eski öğretmen tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele ekipleri örgütün haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandığı iddia edilen eski öğretmen Volkan A.'yı gözaltına alındı. Sorgusu tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen Volkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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