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Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 13:19 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Niğde'de, Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Partili Hakkı Şengül'ü belediye içinde kurşunlayarak öldüren Serkan T., sorgusunun tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Niğde'de, Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Partili Hakkı Şengül'ü belediye içinde kurşunlayarak öldüren Serkan T., sorgusunun tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Jandarmalar arasında götürülen katil zanlısı Serkan T., pişman olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (2)

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