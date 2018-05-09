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Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül'ün cenazesi belediye önünde yapılan törenin ardından Kurs Camii'ne götürüldü.

Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül'ün cenazesi belediye önünde yapılan törenin ardından Kurs Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Hakkı Şengül, gözyaşları içinde Yeşilgölcük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Hakkı Şengül'ün babası Bekir Hakkı, eşi Rabia, kızları Zeynep ve Çisem'i yakınları ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek teselli etmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (3)Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (3)Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (3)Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (3)

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