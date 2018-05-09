Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül'ün cenazesi belediye önünde yapılan törenin ardından Kurs Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Hakkı Şengül, gözyaşları içinde Yeşilgölcük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Hakkı Şengül'ün babası Bekir Hakkı, eşi Rabia, kızları Zeynep ve Çisem'i yakınları ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek teselli etmeye çalıştı.

