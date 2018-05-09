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Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

VURULMA ANI GÖRÜNTÜDE Niğde'de, öldürülen Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün, Serkan Teltik tarafından kurşunlanma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (4)

VURULMA ANI GÖRÜNTÜDE
Niğde'de, öldürülen Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün, Serkan Teltik tarafından kurşunlanma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde belediye binasından çıkıp merdivenlerden inen Serkan Teltik, kapının önüne kadar gelen Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e doğru ateş ediyor. Ardından kapıya yönelen Serkan Teltik, yere düşen Başkan Şengül'e birkaç el daha ateş edip koşarak kaçıyor.
Jandarmalar tarafından cinayet zanlısı olarak adliyeye götürülen Serkan Teltik, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda (4)

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