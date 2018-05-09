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Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

NİĞDE'de dün geçici işçilik için yaptığı başvuru reddedilen Serkan T.

Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ- Eser PAZARBAŞI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de dün geçici işçilik için yaptığı başvuru reddedilen Serkan T. (30) tarafından kurşunlanarak öldürülen merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Partili Hakkı Şengül (45) için cenaze töreni düzenlendi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için İŞKUR'a başvuran, ancak yapılan kura çekiminde isminin çıkmadığını öğrenen Serkan T., öfkeyle belediye binasına gitti.
Daha önce kendisini geçici işçi olarak işe alan evli ve 2 çocuk babası Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün makamına giren Serkan T., belinden tabancasını çıkarıp, tehditler yağdırdı. Daha sonra odasından iterek çıkardığı Hakkı Şengül'ü belediyenin koridorunda 4 el ateş ederek ağır yaraladı. Çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.
Belediye Başkanı Hakkı Şengül için bugün Yeşilgölcük Belediyesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Şengül'ün cenazesi daha sonra cenaze namazı için Kurs Camii'ne götürüldü.

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Niğde'de öldürülen başkana belediye önünde vedaNiğde'de öldürülen başkana belediye önünde vedaNiğde'de öldürülen başkana belediye önünde veda

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