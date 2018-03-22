Niğde’de Otomobil takla attı: 3 yaralı

Niğde’de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde-Bor yolu Toki’de meydana geldi. O.K. yönetimindeki 51 LC 347 plakalı otomobil Kent ormanını yakınlarında takla attı. Yol üzerinde ters duran otomobilin içindeki yaralıları çevreden geçen diğer sürücüler çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralanan sürücüsü O.K. ve otomobil içerisinde yolcu olan M. K. ve M. K.’yi Bor Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirililerken ters duran otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.