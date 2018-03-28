Niğde’de tarihi eser operasyonu:8 gözaltı

Niğde’de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, Ergün E, Hüseyin B, Necibe B, Melike Rabia E, Mevlüt Y. ve Lütfi B’yi kaldıkları otelde gözaltına aldı.