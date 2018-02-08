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Niğde’de trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:20 | Son Güncelleme

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza Çamardı ilçesi Elekgölü köyü yolunda meydana geldi.Hayati B.

Niğde’de trafik kazası: 1 ölü

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza Çamardı ilçesi Elekgölü köyü yolunda meydana geldi.
Hayati B. yönetimindeki 51 EN 033 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hayati B.’nin öldüğünü belirledi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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