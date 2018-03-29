Niğde’de yağmur ile kayganlaşan yolda takla attı

Niğde’de bir otomobil yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bileğiyle göre kaza Bor-Altunhisar karayolu Cücü köyü kavşağında meydana geldi.

Abdullah B. yönetimindeki otomobil Karakapı beldesine giderken yoğun yağış nedeniyle kayarak takla attı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri yaralı Abdullah B.’yi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.