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Niğde’deki garson cinayetinde 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 20:30 | Son Güncelleme

Niğde’de bir eğlence merkezinde çıkan tartışma sonrası silahla başından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bulunan bir gazinoda kavga çıktı.

Niğde’de bir eğlence merkezinde çıkan tartışma sonrası silahla başından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bulunan bir gazinoda kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle garson S.Y. silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan garson 1 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası firar eden 4 kişi jandarma ekipleri tarafından bulundu. Sorgularının ardından Mahkemeye sevk edilen H.B. A.E., N.G. ve M.Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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