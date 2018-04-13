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Niğde’deki katliamda ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Niğde’de eşini ve kuzenini öldürdükten sonra intihar eden Y.G.

Niğde’deki katliamda ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Niğde’de eşini ve kuzenini öldürdükten sonra intihar eden Y.G. ve öldürülen R.G. ile İ.G.’nin cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde akşam saatlerinde meydana geldi. 1 yıldır yurt dışında yaşayan Y.G., bilinmeyen bir nedenle önce evinde eşi R.G.’yi tabancayla öldürdü. Y.G. daha sonra, kahvehanede olduğunu öğrendiği amca oğlu İ.G.’nin yanına gitti. Kahvehanedekileri dışarı çıkaran Y.G., aynı tabancayla amca oğlu İ.G.’yi öldürdükten sonra kafasına ateş ederek intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri R.G., İ.G. ve Y.G.’nın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Jandarma beldede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden 3 kişi otopsi için Adana’ya gönderildi. Sabah saatlerinde ise yapılan otopsinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı.
Savcılık başlattığı soruşturmada olayın sebebini araştırıyor.

Niğde’deki katliamda ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Niğde’deki katliamda ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

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