Niğdeli Uzman Çavuş kaza kurbanı oldu

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Niğdeli Uzman Jandarma Çavuş Selçuk Maden, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Uzman Çavuşun acılı haberi yetkililer tarafından Çiftlik ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara Sincan Törekent Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Sivil olarak kaldırımda bekleyen Selçuk Maden’e, direksiyon hakimiyetini kaybeden M.K. yönetimindeki 33 BMY 39 plakalı otomobille çarptı. Kazada ağır yaralanan uzman çavuş, Sincan Fatih Nafiz Körez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Maden kurtarılamadı.
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