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Niğde’ye şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tank bakımı yaparken ateş alması sonucu yaralanan 21 yaşındaki Piyade Çavuş Yusuf Yavuz, şehit oldu.Hakkari Yüksekova Şehit Jandarma Er Ali Çelik Üs Bölgesinde bulunan M60T tipi tankın, gece 02.30’da yapılan bakımı esnasında ateş alması sonucu Piyade Çavuş Yusuf Yavuz yaralandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tank bakımı yaparken ateş alması sonucu yaralanan 21 yaşındaki Piyade Çavuş Yusuf Yavuz, şehit oldu.
Hakkari Yüksekova Şehit Jandarma Er Ali Çelik Üs Bölgesinde bulunan M60T tipi tankın, gece 02.30’da yapılan bakımı esnasında ateş alması sonucu Piyade Çavuş Yusuf Yavuz yaralandı. Niğde Kızılören köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Çavuş Yusuf Yavuz, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
1997/2 tertip askere giden şehidin bekar olduğu ve teskeresine 45 gün kaldığı öğrenildi. Şehidin cenazesi ikindi namazı sonrası Kızılören köyünde toprağa verilecek.

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