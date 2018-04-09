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Niğde'ye şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı imhası sırasında meydana şehit olan Uzman Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş'in (38) memleketi Niğde'ye ateş düştü.

Niğde'ye şehit ateşi düştü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı imhası sırasında meydana şehit olan Uzman Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş'in (38) memleketi Niğde'ye ateş düştü.
Uzman Çavuş Serdal Güneş'in şehit olduğu haberi, annesi Nadiye Güneş'e, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç tarafından verildi. Babası daha önce vefat ettiği öğrenilen, 1 çocuk babası şehidin yakınları acı haberin duyulması üzerine ailesinin bulunduğu eve akın etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

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Niğde'ye şehit ateşi düştü

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