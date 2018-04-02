HABER

Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 15 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

Nijerya’nın kuzeyinde Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’da Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya’nın kuzeyinde Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’da Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. SEMA ajansı yetkilisi Bello Dambatta, dün gece düzenlenen saldırıda 68 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Nijerya’da Boko Haram örgütünün 2009 yılında başladığı eylemlerde 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Partinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varızPartinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varız
Iğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktıIğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.