Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 15 ölü

Nijerya’nın kuzeyinde Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’da Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. SEMA ajansı yetkilisi Bello Dambatta, dün gece düzenlenen saldırıda 68 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Nijerya’da Boko Haram örgütünün 2009 yılında başladığı eylemlerde 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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