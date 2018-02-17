Nijerya’da bombalı saldırı: 18 ölü

Nijerya’da 3 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’nın Maiduguri şehrinde 3 intihar bombacısının bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Borno eyaleti polis müdürü Damian Chukwu, saldırının Maiduguri şehri merkezine yakın pazar yerinde gerçekleştirildiğini belirterek "3 intihar bombacısı öldürüldü ve 18 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı" açıklamasını yaptı.

Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.