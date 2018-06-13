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Nijerya'da interseks olmak: ‘Kendimi öldürmek istedim'

13.06.2018 08:45 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hem kadın hem erkek anatomisine sahip olarak doğan bir birey, yaşadığı zorlukları ve kimi zaman hayatına son vermeyi dahi düşündüğünü, BBC'ye verdiği röportajda anlattı.

Nijerya'da interseks olmak: ‘Kendimi öldürmek istedim'

Musbahu* hem erkek hem de kadın anatomisine sahip, yani interseks.

Bu da Musbahu'nun biyolojik anlamda erkek ya da kadın olarak tanımlanmasını güçleştiriyor.

Özellikle de Nijerya'nın kuzeyinde büyüyen bir insan için bu zor bir süreç.

Şimdi 24 yaşında olan Musbahu, BBC'ye verdiği röportajda "Çocukluğumda ne kız ne de oğlan olduğumu anladığım an, büyük bir şok yaşamıştım." diyor.

Musbahu, çocukluğunda kendisiyle hep dalga geçildiğini hatırlıyor.

"Okula gitmeyi bırakmıştım çünkü benimle öyle dalga geçiyorlardı ki kendimi kötü hissediyordum" diyen Musbahu "Karşı karşıya olduğum travmadan kurtulmak için kendimi öldürmek istediğim oldu" sözleriyle paylaşıyor hislerini.

Erkek olarak büyümek

Musbahu şanslı, çünkü ebeveynleri ve aile üyeleri onu olduğu gibi kabul etmiş.

Ama babası Mushabu'nun doğduğu gün büyük bir travma yaşadığını saklamıyor:

"Böyle korkunç bir şeyi yaşamaktansa ölmeyi yeğlerdim ama Allah'a olan inancım beni ayakta tuttu."

Musbahu hem kadın hem erken anatomisine sahip ama kendisini erkek olarak görüyor

Musbahu çocukluğunu erkek olarak geçiriyor; erkek ismi alıyor ve bir erkek okuluna gidiyor. Ama ergenliğe girdiğinde vücudunda başlayan değişimlerle zorluklar baş gösteriyor.

"10 yaşıma geldiğimde kafam iyice karıştı, korkuya kapıldım. Göğüslerim çıkmaya başlamıştı ve arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu."

11 yaşında iken Musbahu, adet görmeye başlamış.

Musbahu'nun babası "Bu olayla dünyam tamamen altüst olmuştu" diye anlatıyor o günleri.

Kano'daki Bayero Üniversitesi'nden Dr. Anas Yahaya'ya göre Nijerya'daki Murtala Muhammad Hastanesi'ndeki her 2000 bebekten biri interseks doğuyor.

Ülkede ve dünya genelinde interseks bireyler, toplum tarafından damgalanıp dışlanabiliyorlar.

İnterseks nedir?

İnterseks bireyler, bir çok kişiden farklı olarak birden fazla cinsel ve üreme organları ile, bunun yanında farklı kromozomlara sahip olarak doğabiliyorlar. A

Ancak her interseks birey, bunu bir kimlik kategorisi olarak görmeyebiliyor.

Bir bireyin interseks olup olmadığını anlamak için doktorlar, bebeklikten itibaren gelişim sürecinde neler yaşandığına bakıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 1.7'sinin interseks olduğu tahmin ediliyor

DNA ve kromozomlar inceleniyor, çocuğun genetik anlamda kadın ya da erkek olup olmadığına bakılıyor, yani varsa yumurtalıkları, testisi ya da rahmi inceleniyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 1,7'sini interseks bireyler oluşturuyor.

Musbahu'nun seçimi

Zaman geçtikçe çift cinsiyetlilikten rahatsızlığı artan Musbahu, hayatının geri kalanını erkek olarak geçirmek istediğine karar veriyor.

"Normal bir yaşam" sürmek, eğitimini tamamlayıp iş bulmak ve bir aile kurmak istiyor.

Sonra bir ziyaretinde doktoru, cinsiyet değişikliği için ameliyat edilebileceğini söylüyor.

Ancak operasyon için gereken 695 ABD doları ailesinin karşılamaya gücü yok.

Nijerya ve dünyanın diğer yerlerinde interseks bireyler toplumdan dışlanma riskiyle karşı karşıya.

Bunun üzerine yerel bir radyo istasyonunda yapılan bağış kampanyasıyla operasyon için gereken paranın yarısını toplamayı başarıyorlar.

Operasyonun birinci ve ikinci aşamasında göğüslerini ve rahim ağzını alıp menstrüasyonu durduruyorlar.

Musbahu ve ailesi, şimdi üçüncü aşamayı tamamlamak için gereken parayı toplamaya çalışıyor:

"Göğüslerim gelişmiş ve reglim başlamış olsa da ameliyatla erkek olmaya karar verdim çünkü tüm ömrümü bir erkek olarak geçirmiştim.

"Doktorlar da erken olmanın uygun olduğu yönünde görüş belirttiler."

*Röportaj veren bireyin gerçek ismi saklıdır.

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