HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Bursa'da 3 çocuk annesi Lütfiye S., 6 yıl önce evlenmek maksadıyla tanıştığı kişiye nikah işlemleri için evrak gönderdikten 2 hafta sonra adına çok sayıda GSM hattının çıkarıldığını öğrenince kabusu yaşadı. Lütfiye S., ödenmeyen bazı faturalar nedeniyle icraya verildiğini de belirtti.

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oturan 49 yaşındaki Lütfiye S., 2012 yılının Ocak ayında İstanbul'da yaşayan ve kendisini memur olarak tanıtan A.K. ile tanıştı. İkili bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Lütfiye S. nikah işlemleri için A.K.'ye evraklarını gönderdi. Bu olaydan iki hafta sonra, adına GSM operatörlerinden çok sayıda hat alındığını öğrendi. Geçen zaman içinde de Lütfiye S.'nin adresine ödenmeyen faturalar için icradan uyarılar geldi. Lütfiye S. faturaların bazılarını ödemek zorunda kaldı.

DHA'nın haberine göre, nikah masasına oturup 8 ay evli kaldığı A.K., olayla ilgisinin bulunmadığını belirtirken, Lütfiye S. soluğu savcılıkta aldı, suç duyurusunda bulundu. Sözleşmelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını belirten Lütfiye S., herhangi bir sonuç alamadı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

6 yıldır hala GSM şirketlerinin avukatlarının kendisini arayıp, icraya vereceklerini söylediğini belirten Lütfiye S., "Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 yaşında Down sendromlu adayBelçika Yeşiller Partisi’nden 18 yaşında Down sendromlu aday
Tahta iskele yıkıldı, sıva yapan işçi öldüTahta iskele yıkıldı, sıva yapan işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nikah dolandırıcılık gsm hattı Bursa

En Çok Okunan Haberler

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı

Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.