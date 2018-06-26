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Nişanlı çifte kapkaç şoku kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

  BEYLİKDÜZÜ'nde bankadan para çeken nişanlı çiftin aracına yaklaşan bir kişi otomobil içinde oturan kadının kucağından çantayı alarak kaçtı.

Nişanlı çifte kapkaç şoku kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde bankadan para çeken nişanlı çiftin aracına yaklaşan bir kişi otomobil içinde oturan kadının kucağından çantayı alarak kaçtı. O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana geldi. Alışveriş yapmak için bankadan para çeken nişanlı çift otomobilleriyle bankaya yakın bir noktadaki börekçinin önünde durdu. Nişanlısı börekçiden içeri girerken kadın otomobil içerisine beklemeye başladı. Bu sırada yüzünü kapişonuyla gizleyen kapkaççı otomobilin kapısını açarak kadının kucağında bulunan ve içerisinde yaklaşık 3 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. Nişanlı çift kapkaççının bir süre peşinden koştu ancak kaçan hırsız izini kaybettirdi. Kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Nişanlı çifte kapkaç şoku kameradaNişanlı çifte kapkaç şoku kameradaNişanlı çifte kapkaç şoku kameradaNişanlı çifte kapkaç şoku kamerada

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