Nişanlısının tabutunu omuzladı

İran’da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran’ın cenazesini, annesi, kardeşi ve nişanlısı Murat Gezer, Kozlu Mezarlığı’ndan teslim aldı. Gezer nişanlısının tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşıdı.

İran’da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay’ın cenazesi Kozlu Mezarlığı’ndan ailelerince teslim alındı. Mina Başaran’ın acılı nişanlısı Murat Gezer, nişanlısının tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Gezer, cenaze aracına konulan tabutu eliyle sevdi. Daha sonra Mina Başaran’ın cenazesi törenin düzenleneceği camiye götürüldü.