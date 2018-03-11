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Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Samsun’da Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurda gitti. Nişanlısıyla görüşmek isteyen, ancak saat uygun olmadığı için izin verilmeyen Savcı Tolar, 'Ben savcıyım, çağırın gelsin' diye bağırınca öğrenciler ayağa kalktı. Cumhuriyet Başsavcılığı savcı ile ilgili inceleme başlattı.

Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

Olay, geçen 3 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. 2016 yılındaki kararname ile Erzurum Cumhuriyet Savcı adaylığından Samsun Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Ahmet İlyas Tolar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi olan nişanlısı ile tartıştı. Tartışmanın ardından genç kız, savcının telefonlarına cevap vermedi.

Bunun üzerine sabaha karşı yanında polislerle yurda giden Savcı Tolar, nişanlısıyla görüşmek istediğini söyledi. Yurt görevlilerinin bunun için uygun bir saat olmadığını ifade edince, Ahmet İlyas Tolar, kendisinin Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti, iddiaya göre, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırdı. Görevliler, odasına gittikleri genç kıza, savcının görüşmek istediğini iletti. Genç kız ise, "Ben böyle birini tanımıyorum" yanıtını verip, inmedi.

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YURT AYAĞA KALKTI

DHA'nın haberine göre ,aldığı cevap karşısında sinirlenen Savcı Ahmet İlyas Tolar, nişanlısının odasına gitmek istedi, ardından da güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Gürültüler üzerine yurttaki öğrenciler uyandı. Araya polis ve yurt görevlileri girince, Savcı Tolar, nişanlısı ile görüşemeden yurttan ayrıldı. Olayla ilgili Samsun Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü tutanak tuttu.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise yurt basma gibi bir durumun olmadığını, savcının nişanlısına ulaşamayınca, kendisine gelen ’Ben gidiyorum hoşçakal’ gibi mesaj üzerine endişelenip yurtta gittiğini ifade etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun savcı Ahmet İlyas Tolar

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Okuyucu Yorumları 74 yorum
gıravat takmış okumuş ama adam olamamış memur bozuntusu
Eşkiya mısın savcı mısın nesin önce adam ol sonra savcı ol.Hay seni savcı yapanın...
yeni nesil savci
Eeeee normal şartlarda dışarda çekirdek kola bira yapıp yankesilik ile hayatını sürdürecek kafadaki birisini devletin savcısı yaparsanız oda bunu yapar. Zamanında devlet görevlileri boş yere soylulardan seçilmemiş demekki bir sosyal seviye sistemi var, davul bile dengi dengide demişler. bu gibi haysiyetsiz onursuz KUTSUZ kişiler devlet erkanını işgal etmemeliler
ş karakterdeki insanlardan adalet bekliyecegiz bunlarin mevki makam sahibi olunca yapacaklarini dusunmek gerekir cezasi kesilmeli.
BAŞSAVCI DA AKP Lİ HER HALDE. SORUŞTURNA BAŞLATMIŞ AMA HEMEN KURTARMA MAZERETİ UYDURMUŞ. ADAM RESMEN ÖZEL İŞİ İÇİN MAKAMINI VE DEVLETİN POLİSİNİ KULLANMIŞ, DEVLETİN ÖĞRENCİ YURDUNDA HUZURU, KIZ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİSİNİ BOZMUŞTUR. BU ADAMLARIN ADALETİNDEN NE OLUR..?!
ne yazık ki savcı olmuşsun ama adam olamamışsın.
Savcılığını bi kenara bırakalım adı üzerinde daha öğrenci olacak iş mi kafasını bulandırıp geleceğini karartıyorsun kızın . Bırak okulunu okusun evleneceksenizde evlenirsiniz zaten nedir yani gecenin bi yarısı sokak serserisi gibi kapıya dayanmak birde devletin savcısı olarak yanına polis alarak yapıyorsun bunu.
şimdi.. bu savcı hakkında suç duyurusunu kime yapacaksın.
İşte AKP nin yargıyı siyasallaştırma oyununda gelinen nokta.Yeni hukuk mezunundan AĞIR CEZA HAKİMİ,tecrübesiz ve stajsız kişiden savcı yaparsanız olacağı buduuur.
Liyakatla değil, mülakatla savcı hakim alırsan olağan geliyor. Devletin tüm kurumları çökmüş şuanda. Hep torpille hatır gönül işi ile kadrolar doldu. Emniyette milli eğitimde sağlıkta da durum hiç farklı değil. Ülke olarak tuzun koktuğuna şahit oluyoruz. Dindarlık artıyor ama insanlık azalıyor, dindarlık artıyor ahlâk azalıyor, dindarlık artıyor adalet azalıyor. Her yönden çöküş yaşıyoruz şuan...
24 25 yaşında savcı yaparsan olacağı bu devletin bir açığı savcılık yaşı en az 35 40 olmalı.
hala aklamaya çalışıyorlar ya.. böyle savcı mı olur ya. tutanak tutulmuş. hangi kanuna dayanarak polisler eşlik ediyor. gecenin bir vakti yurtta ölümlü olay mı var da savcı bizzat gidiyor. derhal gereği yapılsın. kimse kanunlardan üstün değil. onu koruyan ve ona yardım edenlere de aoruşturma açılsın.. burası MUZ cumhuriyeti mi? değil mi ama..
anlatmaya gerek yok görüyorsunuz
savcısın diye memleketin sahibimisin bu ne ego böyle atın savcılıkdan böylelerini
ulan savcıysan ne olmuş herşeyden önce adam ol seni kim yapmış savcı yahu böyle liyakatsız adamlar savcıysa halk yandı dengesiz bir insanın sağlıklı karar vermesi beklenemez
Senkimsinki kalan bayanlarınyanınagidiyonzorba.burasıtc.ermenistandegil.burdahetkezin hurrıyetıvar.reisicumhurolsan gıremessınoraya
Kızın babası veya abisi bu herifi dövsün.
savcıya bak şu adalet dagıtacak
olaya bak savcı devlet için değil kendisi için savcı olmuş
kalite yerlerde...
devletin polisiyle niye gidiyon savcııııııııı senin gibilerin yüzünden kimseye itimat kalmadı , devletin birimlerini babayın çiflgi gibi kullanamazsın
Memleketin geldiği duruma bakın . liyakatsızlar heryerde..
Mesleğini özel hayatına karıştıranlara yazıklar olsun. Ne hallere düştük
devlet,böyle mafya gibi yönetilmeye kalkarsa...vay vatandaşın haline..devleti yönetenler buna izin vermez herhalde...
NE DIYIM ARTIK
okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır.
akpnin savcıları bunlar.
Ben bu atarlı arkadaşa kızmıyorum. Karakteri iyi mi diye bakmadan dersleri iyi olanı hukukçu, doktor , öğretmen yapan sisteme kızıyorum. Kamuda bunun gibi birçok güç sahibi var. Düşünün bir de polisi almış gitmiş. Gariban polis ne yapsın işi savcıya itaat , siyasiye itaat , hakime itaat , kaynakama itaat... Bunlarla uğraşmaktan topluma zaman ayıramaz hale gelmişler.
ulke ne halde adalet ne halde birde bunlar bizi yargilayip ceza istiyolar adalet tamamen keyfiyetin elinde savci ve hakimler asla tarfsiz degil ruzgar nerden eserse oraya
vay arkadaş ne günlere kaldık... hani bir söz vardır okumuşsun ama adam olmamışsın derler ya büyükler....!!!
hesabını vermeli savcı olunca kanunlar ona geçmiyormu cezasını çekmeli savcı bozundusu bir türk vatandaşı olararak suç duyurunda bulunuyorum. eşkiya sabah, sabah ne işin var kız yırdunda.
memleketin hali içler acısı yetkiyi bulan babasını kesmeye kalkıyor.
Kanun tanımaz Yeni Türkiyenin savcısı
Oldu canım
Ulkemin savcilari bunlarla ugrasiyor. Iyice pembe diziye dondu ulke.
bu savcı kadını savunacak öylemi...
Savcı, Kız yurdunu bastı. virgül koyun şuna
Bir kanun yapar kızı oradan çıkartırız gerekirse
sevsinler sizin savcılıgınızı şunlar ülkeye adalet dagıtacak kadın kız peşinde
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