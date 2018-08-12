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Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme -2 Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Olay saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Yoldaki çökmeyi gören sürücüler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, şerit çekerek önlem aldı ve durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen İBB ekipleri güvenlik şeridini genişleterek çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 metre çapındaki çukurun etrafını kazan ekipler bir süre çukuru doldurma çalışmalarına başlayacak.

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