Nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan kişi Çiçekdağı ilçesinde yakalandı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde polis, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan aranan bir kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre Çiçekdağı ilçesinde polis, şüphe üzerine yaptığı operasyonda "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediği öne sürülen V.S., adlı kişiyi yakalayarak adli mercilere sevk etti.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan V.S., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat E-Tipi cezaevine gönderildi.