'Niye omuz attın' cinayeti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Doğan Taşkıran (29), yolda yürürken kendisine omuz atan Bedirhan Taşkömür'ü (20) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, 11 Mart'ta akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cono Aşireti'ne mensupları Doğan Taşkıran yolda yürüdüğü sırada, Bedirhan Taşkömür ile sokak içinde çarpıştı. Kendisine omuz attığını söyleyen Taşkıran ve Taşkömür arasında kavga çıktı. Bunun üzerine Taşkıran evden aldığı ekmek bıçağıyla Taşkömür'e saldırdı. Başından, sırtından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Töşkömür kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı. Taşkömür, yakınları tarafından kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Taşkömür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı kısa sürede yakalandı. Ölenin kendine omuz attığını ve kavganın bu yüzden çıktığını ileri süren Taşkıran, tutuklandı.
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