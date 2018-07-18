Niyet okuma teknolojisi: Polisler duygularınızı yüz tanıma sistemiyle tespit edebilecek

Yüz tanıma teknolojisi ilerledikçe bazı firmalar yüzlerdeki ifadeleri tanımlayabileceğini ve hatta şüpheli davranışları ayırt edebileceğini savunuyor. Peki bu mahremiyetiniz ve haklarınızı nasıl etkileyecek?

Yüz tanıma teknolojisi on yıllardır var olsa da son yıllarda yapay zeka ve bilgisayar desteği sayesinde çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.

Bu teknoloji artık sınırlarda insanları teşhis etmek, akıllı telefonların kilidini açmak, suçluları teşhis etmek ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılıyor.

Fakat bazı şirketler bu teknolojiyi daha da ileri götürerek insanların duygularını ortaya çıkarabileceğini savunuyor.

Psikologlar 1970'lerden beri insanların fotoğrafları ve videoları üzerine yaptıkları çalışmalarda, yüzlerindeki mikro ifadelerden yola çıkarak "gizli duyguları" teşhis etmenin mümkün olduğunu söylüyordu.

Teknoloji şirketleri algoritmalar ve yüksek çözünürlüklü kameralar kullanarak bu süreci daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabileceklerini belirtiyor.

IHS Markit analiz şirketinin video gözetim uzmanı Oliver Philippou "Bunun ticari amaçlarla kullanımını halihazırda görüyoruz" diyor ve ekliyor: