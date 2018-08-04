Nizip'e şehit ateşi düştü

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz’ın (27) acı haberi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesindeki ailesine ulaştı.
Özel Harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın şehit olduğu haberi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde oturan ailesine Nizip Kaymakam Vekili Bünyamin Bilgin ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman tarafından verildi. Baygınlık geçiren anne Havva Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti. Babasının vefat ettiği belirtilen şehit Yılmaz'ın ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Nişanlı olan, 2 kardeşinden birinin de Şanlıurfa'da polis memuru olduğu belirtilen şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti ilçede bulunan Hatice Kübra Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
İzmir'de fuhuş rezaleti!
FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
ABD-Türkiye krizi sonrası kritik açıklama: Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek!
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum