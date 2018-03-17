Nizip'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan araçta, 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nizip- Birecik karayolunda durumundan şüphelendikleri M.K. yönetimindeki, plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü M.K. gözaltına alındı.

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