Nizip'te kaçak 188 şişe viski ele geçirildi

NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, jandarma tarafından durdurularak, aranan araçta, gümrük kaçağı 188 şişe viski ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belkıs Mahallesi'nde sürücü Önder S.'nin durumundan şüphelenerek, 44 PP 766 plakalı aracını durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 188 şişe viski ele geçirdi. Kaçak içkilere el koyan ekipler, sürücü Önder S.'yi gözaltına aldı.
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