Nizip'te uyuşturucuya 2 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis tarafından 2 eve düzenlenen operasyonda 2 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan bir ihbarla harekete geçti. Savcılık talimatıyla Şıhlar Mahallesi'ndeki 2 ayrı eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Halil M. ve Yusuf Ç.'yi gözaltın aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu ticareti yapmak ve temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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