Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Olay, 18 Mayıs 2016 tarihinde, Erzincan’daki askeri lojmanlarda meydana geldi. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kısa dönem askerlik yapan C.D., iddiaya göre, 13.00-15.00 saatleri arasında nöbet tutarken, kulübeye çağırdığı 7 yaşındaki Z.A. adlı kız çocuğunu istismar etti. Lojman bahçesinde, Z.A.’nın üzüntülü halde oturduğunu gören komşulardan S.Ç., yanına geldiği küçük kıza ne olduğunu sordu. Burada konuşmak istemeyen Z.A., daha sonra ödevini almak için gittiği S.Ç.’nin evinde arkadaşı İ.Ç.’ye olayı anlattı.

İ.Ç. ise annesi S.Ç.’ye olaydan bahsetti. Komşu S.Ç.’nin, Z.A.’nın ailesine istismar olayını anlatması üzerine gözaltına alınan C.D., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen C.D. hakkında Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen C.D., yanına gelen Z.A.’nın kendisine nöbetle ilgili sorular sorduğunu ileri sürdü. Z.A.’nın niçin silahla nöbet tuttuğunu sorduğunu iddia eden C.D., şöyle dedi:

"Nöbet yerine gelen komutanıma hukuki bir konuda yardımcı oldum. Komutanım ayrıldıktan sonra iç hat telefonu ile tekrar aradı. Telefonu kapattıktan sonra dışarı çıktım. Çocuklar, dışarıda oynuyordu. Z. yanıma geldi ve nöbetle ilgili bir şeyler sordu. Kendisine anlayacağı bir dilden cevap verdim. Nöbet defterine bakmak içeri girdi. Kapı, hep açıktı ve ben telefonla konuşuyordum. Arkadaşı E. geldi ve birlikte gittiler. Böyle bir olay gerçekleşmedi."