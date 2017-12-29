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Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 09:35 | Son Güncelleme 3 saat önce

Erzincan’da, geçen yıl askeri lojmanlarda vatani görevini yaparken, nöbet kulübesinde komutan çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla yargılanıp, beraat eden C.D. (27) hakkında verilen bu karar, istinafta bozuldu. Yerel mahkemenin verdiği kararı yanlış bulan Erzurum İstinaf Mahkemesi 3’üncü Dairesi, C.D.’yi ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Olay, 18 Mayıs 2016 tarihinde, Erzincan’daki askeri lojmanlarda meydana geldi. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kısa dönem askerlik yapan C.D., iddiaya göre, 13.00-15.00 saatleri arasında nöbet tutarken, kulübeye çağırdığı 7 yaşındaki Z.A. adlı kız çocuğunu istismar etti. Lojman bahçesinde, Z.A.’nın üzüntülü halde oturduğunu gören komşulardan S.Ç., yanına geldiği küçük kıza ne olduğunu sordu. Burada konuşmak istemeyen Z.A., daha sonra ödevini almak için gittiği S.Ç.’nin evinde arkadaşı İ.Ç.’ye olayı anlattı.

İ.Ç. ise annesi S.Ç.’ye olaydan bahsetti. Komşu S.Ç.’nin, Z.A.’nın ailesine istismar olayını anlatması üzerine gözaltına alınan C.D., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen C.D. hakkında Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen C.D., yanına gelen Z.A.’nın kendisine nöbetle ilgili sorular sorduğunu ileri sürdü. Z.A.’nın niçin silahla nöbet tuttuğunu sorduğunu iddia eden C.D., şöyle dedi:

"Nöbet yerine gelen komutanıma hukuki bir konuda yardımcı oldum. Komutanım ayrıldıktan sonra iç hat telefonu ile tekrar aradı. Telefonu kapattıktan sonra dışarı çıktım. Çocuklar, dışarıda oynuyordu. Z. yanıma geldi ve nöbetle ilgili bir şeyler sordu. Kendisine anlayacağı bir dilden cevap verdim. Nöbet defterine bakmak içeri girdi. Kapı, hep açıktı ve ben telefonla konuşuyordum. Arkadaşı E. geldi ve birlikte gittiler. Böyle bir olay gerçekleşmedi."

İSTİNAF MAHKEMESİ, BERAAT KARARINI BOZDU

Sosyal inceleme uzmanı ve avukat eşliğinde ifadesi alınan Z.A. ise arkadaşı İ.Ç.’yi beklediği sırada C.D.’nin kendisini içeri çağırdığını anlattı. Kulübenin kapısının önünde, bir süre C.D. ile konuştuktan sonra oradan uzaklaştığını belirten Z.A., "Olaydan sonra kaldırımda oturdum ve 'Asker ağabey, bunu bana niçin yaptı?' diye düşündüm" diye konuştu.

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 6 Eylül 2016 tarihinde görülen karar duruşmasında, C.D., ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan beraat etti. Mahkeme heyeti, Z.A.’nın arkadaşı E.’nin olayı görmemesini, Z.A.’nın yüzünde ’ben’ olduğunu söylemesine rağmen sanığın bensiz çıkmasını ve nöbet kulübesinin kapısının açık olmasını beraat gerekçeleri olarak gösterdi.

Ailenin ve avukatların karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görüldü. 3’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. İstinaf, üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirdiği C.D.’ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İstinaf Mahkemesi, gerekçeli kararında, mağdurun aşamalarda değişmeyen ve birbirini destekler beyanlarını, mağdur ve ailesi ile sanığın olay öncesi birbirlerini tanımamalarını ve iftira atmayı gerektirir bir nedenin olmadığını vurguladı. Sanığın, mağdurun iki kez nöbet kulübesine geldiğini kabul ettiğine dikkat çekilen kararda, şöyle denildi:

"Yetişkin kişilerin dahi kamuflajlı bir kişiyi teşhiste zorlanmaları muhtemelken, mağdurun sanığın soruşturma aşamasında kesin ve tereddütsüz bir şekilde kamuflajlı askerlerin içerisinde teşhis edip, ilk ifadesinde fiziksel özellikleriyle ilgili detaylı bilgiler vermesi, sadece ben kısmında yanıldığı, mağdurun yaşı itibariyle tek bir hususta yanılmasının normal olduğu, nöbet kulübesinin yüksekliği, camının filmle kaplı olması ve kapının önünde kum torbalarının bulunması nedeniyle dışarıdan içerinin görülmesinin mümkün olmaması, kapının yarı açık olması ve eylemin toplam süresi karşısında ilk derece mahkemenin gerekçelerine itibar edilmemiştir."

Ceza, Yargıtay tarafından onanırsa hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan C.D., cezaevine yeniden girecek.

(DHA)

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Erzurum Erzincan taciz asker

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Olan hep askere olur haklı da olsa bir komutanın 7 yaşındaki kızı kadar değerli olmadığı için söz hakkı yok suçludur derler..
ya çocuğun babası asker ya da nöbetçi asker akpli
vayy asker abi vayy
Askerlik hizmetini hapçısı da serserisi de avukatı da memuru da köylüsü de ayyaşı da mecburi yaparak Silah Altına Alınıyor.Aklınızın bir köşesine yazın
@yigidinharci_2017 BENDE MECBUR YAPTIM AMA ONUR DUYARAK SEVEREK.VATAN İÇİN..
çok ilginç bir olay üstelik asker bir hukukçu bu kuralları çok iyi bilen birisi ama hukukçuda hata yapabilir ?
Artık bu tür olaylara karışanların hepsinin direk Akp li oldugunu düşünüyorum,yanılma payımda yüzde 10 dur.
Allah çoluğumuzu çocuğumuzu bu tür sapiklardan korusun,Devir kötü Devir
Aslında bu tür olaylar çok oluyor, çoğu utanıp söyleyemiyor, kadın çocuk herkes söylesin ki bu tür tacizler önlensn. Utanacak biri varsa o da bunları yapanlar.
Taciz eden Askerlik görevini yapan sivil değil mi? Kız, Rütbelinin yani Asker kızı değil mi? Bu nasıl haber başlığı. Türk milleti ordusuna ne zaman sahip çıkacak acaba. Ordu yoksa bizde yokuz demektir.
@sedna27 olay orduda olduğunda orduyu kötülüyorsunuz diye tepki veriyorsunuz ama kuran kursunda olduğunda hemen kurslar kapatılsın diyorsunuz. Bu neyin kafası
varsa suçun çekeceksin cezanı yoksada suçun hz:yusuf gibi kaderimde varmış deyip yüce adaletin tecelli etmesini bekleyeceksin
çoçuğa istismar suçu idam olmalı hadım edilmeli...bunun için toplum olarak sayın savcılar sayın bürokratlar afrikaya yada muz cumhuriyetlerine gideceğiz...niye okudunuz niye o makamlara geldiniz can mal namus güvenliğini sağlıyamıyorsunuz neden ağır yaptırımlar getirmiyorsunuz mesleğinize makamınıza millete ihanettir bu...
okumuştanda bişeyy olmuyor demekkii
bu tür vakaların sadece % 10,nu yargıya intikal ediyor akp imanlı gençlik yetiştirecegiz diyordu sadece başta ensar vakfı olmak üzere kuran kursları vakıflar yurtlar imam hatiplerinde yüz binlerce tecavüz ve taciz olayı yaşandı bu pislik yuvaları kapanmadığı sürece memleket kerhaneye dönecek
ALLAH RIZASI İÇİN DİYORUM YA ALLAH RIZASI İÇİN GENELKURMAY BAŞKANI İSTİFA ETSİN...
Güçlü olan daima haklıdır,
Bir tek turkiyede cocuklar basobos sokakda bahcede filan yerde avrupada yok Anne babalar hep alarm da gibi
sucu yoksa vebali cok agir olur... sapik
bende mecbur yaptım ama onur duyarak severek,VATAN İÇİN..
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