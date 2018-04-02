HABER

Nöbetçi eczane ararken hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Antalya’da dün gece çocuğuna ilaç almak için nöbetçi eczane arayan baba, gece yolda bekleyen bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Antalya’da dün gece çocuğuna ilaç almak için nöbetçi eczane arayan baba, gece yolda bekleyen bir kişinin taşlı saldırısına uğradı. Yolda bekleyen kimliği belirsiz kişi önce aracın ön camına ardından da arka camına taş atarak, paramparça etti.
Olay, dün gece saat 11.00 sularında Murat paşa ilçesi Aşıkveysel Caddesi ile Gazi Bulvarının birleştiği alt geçidin altında meydana geldi. Çocuğu aniden hastalanan baba Ali K., çocuğunu hastaneye kaldırdıktan sonra hastane çıkışı nöbetçi eczane aramaya başladı. Nöbetçi eczane ararken üst geçidin altına gelen baba, yolda bir kişinin kendisine dur işareti yaptığını gördü. Ali K. ise durumundan şüphelendiği kişinin ‘dur’ işaretine aldırmadan yoluna devam etti. Ali K.’nin durmadığını gören kişi ise elinde olan taşı ön cama diğer elinde olan büyük taşı ise arka cama attı. Arabanın arka camı darbe sonrası paramparça olarak kullanılamaz hale geldi.

Baba şikayetçi oldu
Polise giderek şikayetçi olan Ali K. ise şunları söyledi:
"Gece gece korktuğum için durmadım. Durmadığımı görünce önce ön cama sonra arka cama büyük taş attı. Ben de olay yerinden kaçtım. Arka camım kullanılamaz hale geldi. Konunun takipçisi olacağım. Umarım polisimiz en kısa sürede bulur."
Polis ekipleri Ali K.’nin ifadesi doğrultusunda inceleme başlattı.

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!
Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?
İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildiİstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.