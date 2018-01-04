Nöbetçi polisin dikkati, faciayı önledi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da nöbet tutan polis memuru, yağış nedeniyle devrilmek üzere olan çam ağacını görünce trafiği keserek olası faciayı önledi.
Kentte 2 günden bu yana devam eden yağış, yer yer su baskınlarına neden oldu. Menderes Bulvarı'ndaki Adana Polis Evi'nde önünde nöbet tutan polis memuru, yağışın etkisiyle devrilme riski olan çam ağaçlarının yanına gitti. Polis, ağacın gövdesinden gelen sesler üzerine yoldaki araçları durdurdu, yayaların yoldan uzaklaşmasını istedi. Bu sırada çam ağacı büyük gürültüyle yola devrildi. Polisin dikkati olası bir faciayı önledi.Kapanan yol ağacın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
FOTOĞRAFLI
Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı
Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür
Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü
Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
Rusya: Suriye'de 7 Rus uçağının imha edildiği haberi doğru değil
Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm
150 kilo verdi! Yeni halini görenler şaşkına döndü
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
Son anket sonucunda tarihi rekor
Okuyucu Yorumları 0 yorum