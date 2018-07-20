HABER

'Norveç'te 4 bin euro'ya şoförlük' vaadiyle dolandırıldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 09:58 | Son Güncelleme

NORVEÇ'te 4 bin euro maaşla çalıştırılma vaadiyle geldikleri Antalya'da 1500 ile 5 bin lira arasında ödeme yapan 55 şoför, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

'Norveç'te 4 bin euro'ya şoförlük' vaadiyle dolandırıldılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - NORVEÇ'te 4 bin euro maaşla çalıştırılma vaadiyle geldikleri Antalya'da 1500 ile 5 bin lira arasında ödeme yapan 55 şoför, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde şoförlük yapan 55 kişi, Norveç'te 4 bin euro'ya şoförlük hayaliyle, kendileriyle bağlantı kuran kişilerle buluşmak için Antalya'ya geldi. Kayıt işlemleri için önce Alanya ilçesine gelen şoförler, kendilerini Norveç'e götüreceğini söyleyen kişilere, pasaportlarının yanı sıra ön ödeme olarak 1500 ile 5 bin lira verdi. Şoförlere, 19 Temmuz sabahı Antalya kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanmaları söylendi.
Söylenen saatte 2 minibüsle alışveriş merkezi önüne gelen ve saatlerce bekleyen şoförler, kimse gelmeyince dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Başka bir minibüsle Antalya'ya gelmek için yola çıkan 30 şoför ise arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine geri döndü.
Dolandırıldığını iddia eden şoförlerden Savaş Seçim, Konya'nın Seydişehir ilçesinden Norveç'e gitmek için arkadaşlarıyla Antalya'ya geldiklerini belirterek, "Yurt dışında işe yerleştirme vaadinde bulunan kişiler bize ulaştı. Teklif cazip geldi ve kabul ettik. Ön ödeme olarak 2 bin lira yatırdık. Alanya ilçesinde kısa bir toplantı yapıldı. Toplantıda sağlık raporu parası da verdik" dedi.
Antalya'daki bir otelde toplantı için tarih verildiğini söyleyen Seçim, buluşma yeri olarak bildirilen alışveriş merkezinin önünde saatlerce beklediklerini ifade etti. İş vaadinde bulunan kişilere ulaşamadıklarını aktaran Seçim, "Bize Norveç'te 4 bin 100 euro maaş vadettiler. Artı 42 euro saat başı mesai ücreti alacağımızı söylediler. Günde 8 saat çalışıp hafta sonları tatil yapacağımız vaadinde bulunuldu" dedi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen şoför Hikmet Demir de kendisini Norveç'e işe yerleştireceklerini söyleyen kişilere 5 bin lira verdiğini söyledi. Demir, "İş için 5 bin lira veren de var, 3 bin lira veren de var. Kimden ne koparırlarsa almışlar" dedi.
Polis, şikâyet üzerine şüphelilere yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

'Norveç'te 4 bin euro'ya şoförlük' vaadiyle dolandırıldılar'Norveç'te 4 bin euro'ya şoförlük' vaadiyle dolandırıldılar

PARTNERBüyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?Büyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?
Kazada ölen konservatuvar öğrencisinin arkadaşı da yaşama tutunamadıKazada ölen konservatuvar öğrencisinin arkadaşı da yaşama tutunamadı
Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdüKendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.